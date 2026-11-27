Crime no Jardim Ponta Grossa foi flagrado por câmeras de segurança; suspeito fugiu com prejuízo de R$ 75 e não foi encontrado pela Polícia Militar

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Piratininga, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, foi alvo de furto na tarde desta quinta-feira (26). A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 14h35 pelo proprietário do local, um jovem de 24 anos, após um homem sair do comércio sem pagar por cerca de 1,3 quilo de carne bovina.

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De acordo com o relato do comerciante, o suspeito foi até o setor de açougue e pegou uma peça de alcatra, avaliada em aproximadamente R$ 75. Ao conferir as imagens do sistema de câmeras de segurança, o dono do estabelecimento percebeu que o homem colocou a carne dentro da calça para conseguir deixar o local sem ser notado.

Ainda segundo as informações repassadas à PM, o suspeito tem pele morena clara e vestia camiseta escura com uma faixa clara, além de um boné azul. Os policiais fizeram buscas pelas redondezas na tentativa de localizar o homem, mas ele não foi encontrado até o encerramento do registro da ocorrência.