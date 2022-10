Homem escapa da morte duas vezes no mesmo dia em Apucarana

Da Redação

imagem ilustrativa - a vítima escapou de dois atentados neste domingo (16), em Apucarana

Um homem de 37 anos, que foi vítima de tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (16), na região do Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, sofreu um novo atentado a tiros ainda na manhã de domingo, quando chegava em casa após receber atendimento médico por conta dos ferimentos a bala. Nesta segunda tentativa, ele não foi atingido.

A Polícia Militar foi acionada nas duas ocasiões. Da primeira vez, a vítima sofreu a tentativa de homicídio por volta da 1 hora da madrugada de domingo. Os agressores teriam dito que o ele iria morrer por ser “amigo de policiais”. A vítima relatou à Polícia Militar que estava na rua Santo Agostinho, no Dom Romeu, nas imediações do Colégio Estadual Antônio Três Reis de Oliveira, quando teria sido abordado por dois homens, que estavam numa motocicleta. Os agressores teriam dito à vítima que iria morrer e o garupa sacou uma arma e fez vários disparos, antes de fugirem. O homem foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital da Providência, com ferimentos.

- LEIA MAIS: Homem sofre tentativa de homicídio por ser “amigo de policiais”

Já pela manhã, por volta das 7h40, a vítima recebeu alta do hospital e retornou para casa, no Jardim Diamantina. Quando chegou na residência, um dos agressores retornou em uma motocicleta, cor prata, e efetuou mais dois disparos com um revólver, porém não conseguiu acertá-lo e fugiu novamente.

A vítima reconheceu o autor dos disparos e informou o endereço dele para a polícia. Foram realizadas buscas por toda a região, todavia não foi localizado. O caso será investigado.

