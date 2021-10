Da Redação

Homem escala muro de hospital para furtar refletor de LED

Um homem escalou o muro do Centro de Radiologia, do Hospital da Providência, de Apucarana, na madrugada deste domingo (10), para tentar furtar um refletor de LED, do conjunto de lâmpadas do local. A Polícia Militar foi acionada e constatou que o segurança do local já tinha conseguido conter o invasor até a chegada da equipe.

O segurança relatou aos policiais que flagrou o momento que o homem entrou na radiologia, após escalar o muro. Ainda conforme o boletim, o ladrão tentou levar um refletor de LED, do conjunto de lâmpadas do setor de tratamento do hospital.



Neste momento, conforme o boletim, o funcionário conseguiu abordar e imobilizar o autor até a chegada da PM. Ele foi encaminhado para a 17ª SDP.