Homem encontrado morto na região do Schmidt foi executado, diz PM

Um corpo foi localizado na manhã deste domingo (30), no Parque da Raposa, em Apucarana, no norte do Paraná. A informação foi confirmada pela Polícia Civil que está no local juntamente com a Polícia Militar (PM) levantando informações sobre o ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por volta das 7h50, após uma pessoa localizar o corpo nas imediações do Lago Schmidt, próximo a subestação da Sanepar. Segundo informações da Polícia Militar, trata-se de um homem que aparenta ter entre 30 e 35 anos, com aproximadamente seis perfurações por arma de fogo que atingiram o tórax, dorso e a cabeça. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

Ainda segundo a PM, as circunstâncias indicam que trata-se de uma execução. Até a publicação desta reportagem, o homem não havia sido identificado.

O achado de cadáver ocorre apenas duas semanas após outro corpo ser localizado também no Parque da Raposa. Na outra situação, um morador caminhava por aquela região quando avistou o corpo boiando e chamou os bombeiros e a polícia.

