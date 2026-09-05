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Homem encontrado morto em pensionato de Apucarana será sepultado neste domingo (6)

Conhecido como Tunico, vítima foi localizada pelo dono do imóvel na manhã deste sábado (5). Velório ocorre na Capela Central do município

Escrito por Da Redação
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Homem encontrado morto em pensionato de Apucarana será sepultado neste domingo (6)
Autor Mauro Diego de Campos era conhecido como Tunico e deixa duas filhas - Foto: Arquivo Pessoal

Foi identificado como Mauro Diego de Campos, de 36 anos, o homem encontrado morto na manhã deste sábado (5) no interior de um pensionato localizado no bairro Jardim das Flores, em Apucarana. Conhecido popularmente como Tunico, ele trabalhava como servente de pedreiro e deixa duas filhas.

-LEIA MAIS: Apucarana registra queda de 22% nos nascimentos em dez anos e maternidade muda de perfil

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De acordo com informações repassadas pela família, o velório da vítima tem início programado para as 23h deste sábado, na Capela Central do município, e o sepultamento ocorrerá no domingo (6), às 15h, no Cemitério Cristo Rei.

O corpo de Mauro foi localizado caído em um dos banheiros do imóvel pelo próprio responsável pela pensão, que acionou a Polícia Militar via 190. Após a constatação do óbito, a área foi imediatamente isolada.

De acordo com as informações preliminares divulgadas pela PM, a principal linha de investigação aponta para a hipótese de morte provocada. A Polícia Científica compareceu ao endereço para realizar os trabalhos de perícia no ambiente, e a Polícia Civil já deu início ao inquérito para apurar as circunstâncias e a causa exata do óbito.

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´polícia Apucarana investigação morte sepultamento
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