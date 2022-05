Homem encontrado morto em Apucarana é identificado

Da Redação

O homem, de 36 anos, que foi encontrado morto no começo da tarde deste sábado (30), em Apucarana, dentro de uma residência, no bairro Recanto do Lago foi identificado. Hemerson Carlos Ramos dos Santos é velado na Capela Central e o sepultamento ocorre às 11h deste domingo (1) no Cemitério Cristo Rei.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por familiares, porém o homem já estava em óbito. A causa da morte será apurada.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam o falecimento:

"Não consigo acreditar uma parte de mim se foi contigo Hemerson Carlos Ramos Dos Santos"

"Meu sentimentos a família e amigos que Deus conforte nosso coração descansa em paz amigão"

"Meus sentimentos, ele era um cara irmão, humildade em pessoa descansa em Paz Hemerson "

