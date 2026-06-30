Homem encontrado carbonizado e com sinais de tortura em Apucarana segue sem identificação

O homem encontrado morto com parte do corpo carbonizado e sinais de tortura em uma área de mata de Apucarana (PR), nesta terça-feira (30), ainda não havia sido identificado. A Polícia Científica informou que o estado do cadáver inviabilizou a realização do exame papiloscópico, procedimento inicial que busca reconhecer a vítima por meio da análise das impressões digitais.

Sem a possibilidade de utilizar este exame, os próximos passos da perícia forense dependem exclusivamente do confronto da arcada dentária ou de exames de DNA. No entanto, para que esses procedimentos sejam realizados com sucesso, é necessário que algum familiar procure as autoridades para reclamar o corpo. A identificação exigirá a apresentação de radiografias odontológicas antigas da vítima ou a coleta de material genético de parentes diretos para a comparação, o que até o momento não ocorreu.

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Investigação

O cadáver foi localizado por um morador no final da manhã em uma região conhecida como Jardim Belvedere. Segundo o delegado André Garcia, da 17ª Subdivisão Policial (SDP), o caso é tratado como homicídio e ocultação de cadáver. A cena do crime revelou requintes de crueldade. "Trata-se de um masculino. Evidentemente não é possível definir a idade, tampouco a identidade, por enquanto. Mas é um homem, com visíveis sinais de agressões físicas. Um membro inferior esquerdo completamente amputado, ou seja, ele teve uma perna arrancada. Sinais de lesões por todo o corpo, e parece que estava com as mãos amarradas e o cadáver foi parcialmente carbonizado", detalhou o delegado sobre a cena do crime.

A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que a vítima foi assassinada em outro local e levada à região de mata durante a madrugada apenas para a desova e destruição do corpo. Moradores próximos à área, considerada de pouca movimentação, relataram ter ouvido ruídos noturnos, mas nenhuma movimentação atípica chamou atenção a ponto de acionar as autoridades no momento do crime.

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Equipes da Polícia Militar e da Polícia Científica realizaram a perícia técnica no local. Agora, a investigação aguarda o laudo oficial de necropsia, que deverá apontar as causas exatas da morte e esclarecer se os agressores utilizaram arma de fogo ou arma branca. O delegado ressaltou que a identificação formal da vítima é o passo mais urgente e fundamental para que a polícia consiga traçar as últimas horas de vida do homem e chegar aos autores do crime.