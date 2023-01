Homem “encomenda” crime para receber dívida, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um homem, de 26 anos, foi preso

Uma ocorrência de roubo de veículo registrada em Apucarana, no norte do Paraná, se revelou uma “armação” preparada para o recebimento de uma suposta dívida. O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) no começo da madrugada deste sábado, 07. A vítima foi rendida por dois bandidos armados, tomou uma coronhada na boca e teve seu carro levado. Um homem, de 26 anos, foi preso.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, o roubo aconteceu no Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire. A vítima se encontrava com veículo VW Gol na cor branca, quando dois homens chegaram em uma moto, deram voz de roubo, sendo que um deles, de posse de uma arma de fogo, deu uma coronhada na boca da vítima. Em seguida, um bandido tomou o veículo e saiu em alta velocidade e o outro correu sentido a uma mata.

- LEIA MAIS: Polícia de Califórnia recupera veículo furtado em Curitiba

continua após publicidade .

A vítima então, acionou a PM, que realizou patrulhamentos na região e localizou um motociclista em uma Honda Biz, de 26 anos, que foi abordado. Durante a busca pessoal, foi encontrado no bolso dele um molho de chaves de um veículo VW Gol. Ele informou que seria a chave do veículo roubado instantes atrás.

Ele disse aos policiais que pediu para um outro homem pegar o carro da vítima por conta de uma dívida anterior envolvendo uma ocorrência de trânsito. No entanto, não informou quem havia pego o carro e onde estaria. Somente disse que o homem, após cometer o crime, entregou a chave do veículo para ele em sua casa.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia de Apucarana. A moto foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran por pendências administrativas.

Siga o TNOnline no Google News