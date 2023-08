Homem embriagado é preso após bater carro em muro e agredir esposa

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, no norte do Paraná, prendeu um homem de 35 anos, após ele bater o carro em um muro de uma casa e, em seguida, agredir a esposa dele com socos. O fato aconteceu na Rua Verandy de Sousa Leite , Bairro Solo Sagrado. De acordo com a PM, o suspeito estava embriagado.

Segundos os policiais, a equipe foi chamada até o local após um morador do bairro acionar a PM, por conta de um homem que havia batido o carro no muro da sua casa. Os agentes chegaram no local e encontraram o carro com sinais de batida e o muro da residência parcialmente derrubado. No entanto, o homem que conduzia o carro não estava no local.

Porém, após isso, os policiais receberam denúncias de que o mesmo homem estava próximo ao endereço, em uma casa agredindo a sua esposa e os filhos. Os PMs foram até a casa e encontraram o suspeito. Em conversa com sua esposa, a mulher disse que levou dois socos do seu marido.

De acordo com os agentes, ainda foi realizado teste do bafômetro no suspeito e constatado que havia sinais de embriaguez. Por conta disso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

