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LESÃO CORPORAL

Homem embriagado é preso após arrancar portão e ferir esposa em Apucarana

Caso de violência doméstica foi registrado no Residencial Sumatra I; suspeito também ameaçou a vítima de morte antes de ser detido

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 08:01:16 Editado em 03.07.2026, 08:01:10
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Homem embriagado é preso após arrancar portão e ferir esposa em Apucarana
Autor O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil - Foto: Arquivo TN

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar no fim da noite desta quinta-feira (02), no Loteamento Residencial Sumatra I, em Apucarana, após agredir e ameaçar a esposa. A agressão ocorreu no momento em que o suspeito, visivelmente embriagado, arrancou o portão da residência, que caiu sobre o braço da vítima.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou após o homem chegar bêbado em casa e iniciar uma discussão sem motivo aparente. Preocupada com os filhos — uma jovem de 23 anos com necessidades especiais e um menino de 8 anos —, a mulher pediu para que o marido saísse do imóvel para se acalmar.

Ao deixar o local, o homem arrancou o portão de ferro. O impacto causou fortes dores no braço esquerdo da vítima. Além da violência, o agressor passou a fazer ameaças de morte, dizendo que iria "acabar com a vida" da esposa.

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A equipe policial foi acionada e encontrou o homem ainda no quintal da casa. Ele passou por uma revista, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

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AGRESSÃO Apucarana Lesão corporal NOTÍCIAS violência
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