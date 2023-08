Homem embriagado ameaça os próprios pais de 78 e 98 anos em Apucarana

Um casal de idosos, de 78 e 98 anos, foram agredidos verbalmente e ameaçados pelo próprio filho, que estava embriagado, na noite deste domingo (13), em Apucarana, no norte do Paraná.

Quem chamou a Polícia foi a irmã do agressor, e de acordo com a mulher, o seu irmão, juntamente com a sua companheira, estavam embriagados e muito agressivos gritando com os idosos. Segundo ela, o seu irmão ainda disse que estava esperando os próprios pais morrerem para “ficar com tudo”.

A filha que chamou a PM, ainda relatou que, além da idade avançada, os pais são doentes, e é ela que cuida deles. Ela contou que a mãe inclusive, desenvolveu depressão por conta dos comportamentos agressivos do filho.

Como consta no Boletim de Ocorrências, o homem foi morar com os pais após a ex-esposa morrer, e levou a atual companheira junto. Segundo a filha dos idosos, assim que chamou a polícia, o seu irmão e a mulher fugiram do local.

