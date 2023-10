Homem embriagado ameaça namorada com cabo de vassoura após discussão

A esposa passou bater com uma vassoura em seu veículo e também o agrediu com vassouradas

Uma moradora de Apucarana, no norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) após ser ameaçada com um cabo de vassoura pelo namorado na noite deste domingo (15). Segundo a vítima, o homem estava embriagado e deitou ao lado do filho do casal, de apenas 8 meses. A mulher, com medo de que o namorado rolasse em cima da criança, pediu que ele se levantasse e o homem não teria gostado.

O caso aconteceu em uma residência localizada no centro da cidade. De acordo com a PM, a mulher afirmou que o namorado teria negado sair de perto do bebê e também desafiado alguém a tirá-lo do local. Neste momento a mulher ficou irritada e resolveu arrastar o homem para longe da criança.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), o namorado não gostou do gesto e tentou agredir a vítima, no entanto, foi impedido pelos filhos de 13 e 17 anos. O homem ainda pegou um cabo de vassoura para agredir a namorada, mas mesmo assim não conseguiu realizar as agressões. Ele foi expulso da casa pela mulher. Quando os policiais chegaram o suspeito não estava no local.

