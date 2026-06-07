Homem embriagado ameaça família com faca e fere filha em Apucarana
A confusão começou após o agressor desligar o sinal de internet da casa; ele fugiu antes da chegada da polícia no Solo Sagrado
Uma adolescente de 14 anos sofreu um corte na mão durante um episódio de violência doméstica na noite de sábado (06), em Apucarana (PR). O ferimento ocorreu após o pai da jovem, que estava embriagado, ameaçar a família com uma faca no interior da residência, localizada no Solo Sagrado.
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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o homem de 35 anos chegou em casa com comportamento agressivo e proferindo diversos xingamentos contra os familiares. Ele exigiu que todos fossem dormir e, para forçar a situação, desligou o roteador de internet da casa. Diante da recusa da família, o homem pegou uma faca e passou a fazer ameaças a todos que estavam no local.
A esposa do agressor, de 29 anos, entrou em luta corporal com o marido e conseguiu desarmá-lo. No entanto, durante a confusão, o homem empurrou a própria filha adolescente, o que causou um corte na mão direita da garota.
Assim que a mulher acionou a PM pelo 190, o autor das agressões fugiu da residência por medo de ser preso. As equipes policiais realizaram buscas pela região, mas o homem não foi localizado até o fechamento do registro policial.
A mãe e a filha receberam atendimento e foram orientadas pelos policiais sobre os próximos passos legais para solicitar medidas protetivas e dar andamento ao processo contra o agressor.