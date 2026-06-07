Homem embriagado ameaça família com faca e fere filha em Apucarana

Uma adolescente de 14 anos sofreu um corte na mão durante um episódio de violência doméstica na noite de sábado (06), em Apucarana (PR). O ferimento ocorreu após o pai da jovem, que estava embriagado, ameaçar a família com uma faca no interior da residência, localizada no Solo Sagrado.

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De acordo com as informações registradas pela Polícia Militar (PM), o homem de 35 anos chegou em casa com comportamento agressivo e proferindo diversos xingamentos contra os familiares. Ele exigiu que todos fossem dormir e, para forçar a situação, desligou o roteador de internet da casa. Diante da recusa da família, o homem pegou uma faca e passou a fazer ameaças a todos que estavam no local.

A esposa do agressor, de 29 anos, entrou em luta corporal com o marido e conseguiu desarmá-lo. No entanto, durante a confusão, o homem empurrou a própria filha adolescente, o que causou um corte na mão direita da garota.

Assim que a mulher acionou a PM pelo 190, o autor das agressões fugiu da residência por medo de ser preso. As equipes policiais realizaram buscas pela região, mas o homem não foi localizado até o fechamento do registro policial.

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A mãe e a filha receberam atendimento e foram orientadas pelos policiais sobre os próximos passos legais para solicitar medidas protetivas e dar andamento ao processo contra o agressor.