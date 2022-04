Homem embriagado agride o próprio pai e briga com irmãos

Da Redação

Um homem, embriagado, causou uma confusão generalizada com familiares, na noite deste domingo (24), na área central de Apucarana. Segundo boletim de ocorrência, ele teria agredido o próprio pai por ter sido impedido que entrar na casa. O homem precisou ser contido pela polícia.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência na rua Desembargador Clotário Portugal, no centro de Apucarana, para um caso de violência doméstica e familiar. Denúncias davam conta de que várias pessoas estariam brigando, na rua.

Ao chegar no local e abordar os envolvidos, a PM descobriu que se tratava de uma briga entre irmãos. A equipe PM foi informada por um homem, que teria sido agredido com socos e pontapés, pelo próprio filho. Outros filhos da vítima socorreram o homem.

Conforme a vítima relatou à polícia, as agressões começaram quando o autor foi impedido de entrar em sua residência, por estar embriagado. Diante da negativa de acesso à casa, o homem embriagado teria tentado sair com seu veículo, no entanto, devido ao estado de embriaguez, novamente foi impedido por seu pai e seus irmãos.

Na confusão, o homem teria perdido o controle do veículo e colidido contra uma árvore, o que o teria deixado transtornado, quando partiu para a agressão contra o pai. O autor ainda teria danificado o vidro diante do carro de um dos seus irmãos, durante a confusão.

A equipe policial encaminhou todos os envolvidos até a 17ª Subdivisão Policial. O autor das agressões precisou ser contido e algemado pelos policiais durante o atendimento do caso.