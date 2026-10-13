Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
VIOLÊNCIA

Homem embriagado agride esposa e enteada e foge de casa em Apucarana

Agressões aconteceram no Núcleo Dom Romeu Alberti; o suspeito ofendeu o próprio pai antes de atacar as duas vítimas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem embriagado agride esposa e enteada e foge de casa em Apucarana
Autor Caso de violência doméstica aconteceu no Dom Romeu - Foto: Divulgação/Pixabay

Uma mulher de 36 anos e sua filha, de 17, foram agredidas na noite de segunda-feira (12), no Núcleo Dom Romeu Alberti, em Apucarana. O autor dos ataques é o companheiro da mulher, que chegou em casa embriagado e fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar.

-LEIA MAIS: Filho embriagado agride o próprio pai de 85 anos em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações apuradas, o homem chegou ao imóvel alterado e começou a ofender o próprio pai com palavras de baixo calão. Ao tentar intervir na discussão, a companheira passou a ser agredida com socos na cabeça e xingamentos.

A filha da vítima, uma adolescente de 17 anos, tentou defender a mãe para parar com as agressões, mas acabou sendo puxada pelos cabelos e arremessada ao chão pelo homem.

A polícia foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou a mulher com hematomas visíveis no olho esquerdo, na testa e no lado esquerdo do rosto. A jovem não apresentava marcas aparentes de ferimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe policial realizou buscas por todo o bairro e regiões próximas, mas o suspeito não foi localizado. O boletim de ocorrência foi registrado e a vítima recebeu orientações sobre os procedimentos e medidas protetivas cabíveis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia Apucarana família violência
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV