Homem embriagado agride esposa e enteada e foge de casa em Apucarana

Agressões aconteceram no Núcleo Dom Romeu Alberti; o suspeito ofendeu o próprio pai antes de atacar as duas vítimas

Uma mulher de 36 anos e sua filha, de 17, foram agredidas na noite de segunda-feira (12), no Núcleo Dom Romeu Alberti, em Apucarana. O autor dos ataques é o companheiro da mulher, que chegou em casa embriagado e fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar.

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De acordo com as informações apuradas, o homem chegou ao imóvel alterado e começou a ofender o próprio pai com palavras de baixo calão. Ao tentar intervir na discussão, a companheira passou a ser agredida com socos na cabeça e xingamentos.

A filha da vítima, uma adolescente de 17 anos, tentou defender a mãe para parar com as agressões, mas acabou sendo puxada pelos cabelos e arremessada ao chão pelo homem.

A polícia foi acionada e, ao chegar ao endereço, encontrou a mulher com hematomas visíveis no olho esquerdo, na testa e no lado esquerdo do rosto. A jovem não apresentava marcas aparentes de ferimentos.

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A equipe policial realizou buscas por todo o bairro e regiões próximas, mas o suspeito não foi localizado. O boletim de ocorrência foi registrado e a vítima recebeu orientações sobre os procedimentos e medidas protetivas cabíveis.