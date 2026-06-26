Homem embriagado aciona PM após confundir motociclista com atirador em bar de Apucarana

Um cliente em visível estado de embriaguez mobilizou equipes da Polícia Militar em Apucarana, após confundir um motociclista com um criminoso armado. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (25), em um estabelecimento comercial localizado no Jardim Catuaí. O solicitante chegou a se trancar no banheiro do local para acionar as autoridades, relatando que um homem encapuzado havia afirmado que mataria duas pessoas e que possuía um volume suspeito na cintura.

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Ao chegarem ao bar para atender à suposta ameaça extrema, os policiais encontraram uma situação de total normalidade, com cerca de dez pessoas no ambiente e o funcionamento regular. O homem que havia ligado para a central de operações foi localizado tranquilamente jogando sinuca. Questionado pelas equipes, ele manteve a versão de que um indivíduo com touca tipo balaclava havia proferido ameaças e fugido na sequência.

A confusão, no entanto, foi logo esclarecida pelo proprietário do bar e pelos demais clientes que presenciaram a cena. Eles explicaram aos policiais que o suposto criminoso era, na verdade, um frequentador habitual do estabelecimento que utilizava a balaclava apenas para se proteger do frio enquanto andava de motocicleta.

Segundo as testemunhas, o homem havia acabado de sair do trabalho em uma empresa próxima, passou no bar para consumir uma bebida não alcoólica, pagou a conta e foi embora, sem apresentar qualquer comportamento agressivo. Diante do mal-entendido provocado pela embriaguez do denunciante, a Polícia Militar orientou os presentes e encerrou a ocorrência sem a necessidade de maiores intervenções.

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