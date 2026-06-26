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CONFUSÃO

Homem embriagado aciona PM após confundir motociclista com atirador em bar de Apucarana

Solicitante ligou para a polícia do banheiro do estabelecimento dizendo que homem armado faria um ataque

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 08:32:35 Editado em 26.06.2026, 08:31:15
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Homem embriagado aciona PM após confundir motociclista com atirador em bar de Apucarana
Autor Solicitante se confundiu e acionou a polícia em Apucarana - Foto: Imagem ilustrativa/freepik

Um cliente em visível estado de embriaguez mobilizou equipes da Polícia Militar em Apucarana, após confundir um motociclista com um criminoso armado. O caso ocorreu na noite de quinta-feira (25), em um estabelecimento comercial localizado no Jardim Catuaí. O solicitante chegou a se trancar no banheiro do local para acionar as autoridades, relatando que um homem encapuzado havia afirmado que mataria duas pessoas e que possuía um volume suspeito na cintura.

-LEIA MAIS: Suspeito de furtar veículos do Governo do Estado é preso em Apucarana

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Ao chegarem ao bar para atender à suposta ameaça extrema, os policiais encontraram uma situação de total normalidade, com cerca de dez pessoas no ambiente e o funcionamento regular. O homem que havia ligado para a central de operações foi localizado tranquilamente jogando sinuca. Questionado pelas equipes, ele manteve a versão de que um indivíduo com touca tipo balaclava havia proferido ameaças e fugido na sequência.

A confusão, no entanto, foi logo esclarecida pelo proprietário do bar e pelos demais clientes que presenciaram a cena. Eles explicaram aos policiais que o suposto criminoso era, na verdade, um frequentador habitual do estabelecimento que utilizava a balaclava apenas para se proteger do frio enquanto andava de motocicleta.

Segundo as testemunhas, o homem havia acabado de sair do trabalho em uma empresa próxima, passou no bar para consumir uma bebida não alcoólica, pagou a conta e foi embora, sem apresentar qualquer comportamento agressivo. Diante do mal-entendido provocado pela embriaguez do denunciante, a Polícia Militar orientou os presentes e encerrou a ocorrência sem a necessidade de maiores intervenções.

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