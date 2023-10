Homem em surto psicótico ameaça a própria mãe com faca em Apucarana

Um homem em surto psicótico ameaçou a própria mãe e outros familiares com uma faca na noite desta sexta-feira (13) em Apucarana, no norte do Paraná. O caso aconteceu em uma residência localizada no Jardim Paraíso. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a irmã do suspeito foi quem acionou os policiais. Ela relatou aos agentes que o irmão estava em tal estado por conta de ser usuário de drogas e estava ameaçando os familiares porque estava tendo visões.

No entanto, como afirmaram os PMs, a mãe e os familiares não quiseram representar contra o homem. Por conta disso eles apenas orientaram os membros da família a chamarem o Samu para que o rapaz fosse medicado. O Samu foi acionado e encaminhou o homem para a UPA.

