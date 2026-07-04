Homem em surto mobiliza Polícia Militar e Samu em lanchonete de Apucarana

Um homem de 27 anos em visível estado de alteração mobilizou equipes da Polícia Militar e do serviço de saúde na noite de sexta-feira (3), na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana. O caso ocorreu no interior de uma lanchonete.

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De acordo com o relatório oficial, o cliente de uma lanchonete acionou a Polícia Militar informando que um homem havia entrado no estabelecimento tentando agredir os frequentadores e se envolvendo em brigas.

Ao chegarem ao endereço, os policiais abordaram o envolvido e constataram que ele apresentava um comportamento compatível com surto psicótico. Durante o diálogo com os militares, o próprio jovem admitiu ter consumido cocaína pouco antes. Como nenhuma das testemunhas ou frequentadores manifestou o desejo de registrar queixa por agressão ou danos materiais, a equipe policial focou as ações em garantir a segurança de todos e conseguir atendimento médico para o rapaz.

Ele foi atendido por uma equipe do Samu, e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação e atendimento médico.

