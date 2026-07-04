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ATENDIMENTO MÉDICO

Homem em surto mobiliza Polícia Militar e Samu em lanchonete de Apucarana

Abordado de 27 anos admitiu consumo de entorpecentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 09:46:25 Editado em 04.07.2026, 09:46:21
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Homem em surto mobiliza Polícia Militar e Samu em lanchonete de Apucarana
Autor O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado - Foto: Lis Kato

Um homem de 27 anos em visível estado de alteração mobilizou equipes da Polícia Militar e do serviço de saúde na noite de sexta-feira (3), na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana. O caso ocorreu no interior de uma lanchonete.

- LEIA MAIS: Mulher com medida protetiva aciona a PM após desentendimento com ex em Apucarana

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De acordo com o relatório oficial, o cliente de uma lanchonete acionou a Polícia Militar informando que um homem havia entrado no estabelecimento tentando agredir os frequentadores e se envolvendo em brigas.

Ao chegarem ao endereço, os policiais abordaram o envolvido e constataram que ele apresentava um comportamento compatível com surto psicótico. Durante o diálogo com os militares, o próprio jovem admitiu ter consumido cocaína pouco antes. Como nenhuma das testemunhas ou frequentadores manifestou o desejo de registrar queixa por agressão ou danos materiais, a equipe policial focou as ações em garantir a segurança de todos e conseguir atendimento médico para o rapaz.

Ele foi atendido por uma equipe do Samu, e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação e atendimento médico.

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Atendimento Médico consumo de drogas incidente em lanchonete POLICIA MILITAR segurança pública surto psicótico
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