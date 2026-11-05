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CONFUSÃO

Homem em surto ataca carro após relatar 'ataque de abelhas' em Apucarana

Com um pedaço de madeira, ele causou diversos danos a um veículo no Núcleo João Paulo I e precisou ser levado para a UPA pelo Samu

Escrito por Da Redação
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Homem em surto ataca carro após relatar 'ataque de abelhas' em Apucarana
Autor Homem disse que dono do carro havia "jogado abelhas contra ele" - Foto: Magnific/Imagem ilustrativa

Um homem de 38 anos, em aparente surto psicótico e sob efeito de álcool, destruiu partes de um carro na quarta-feira (4). Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão aconteceu na Rua Rio Apucarana, no Núcleo Habitacional João Paulo I, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta quinta-feira (05) em Apucarana e região

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Conforme informações da polícia, o homem caminhava pela rua armado com um pedaço de madeira quando passou a golpear um VW Gol cinza que estava no local. O ataque causou diversos prejuízos materiais ao proprietário do veículo, resultando na quebra dos retrovisores, do farol e da lanterna, além de amassar o capô. A própria vítima confirmou às autoridades que o agressor parecia estar completamente fora de si no momento da ação.

Durante o registro da ocorrência, o tio e tutor legal do homem compareceu ao endereço. Ao ser questionado sobre o motivo de ter danificado o automóvel de um desconhecido, o rapaz afirmou que o dono do carro havia "jogado abelhas contra ele". Ele mesmo confessou aos policiais ter consumido bebida alcoólica momentos antes de perder o controle.

Diante do estado de saúde mental do agressor, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado. A equipe médica prestou os primeiros socorros ainda na rua e, em seguida, encaminhou o paciente sob escolta para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde ele passaria por uma avaliação médica e psiquiátrica adequada.

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´polícia álcool Apucarana Crime saúde mental surto psicótico
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