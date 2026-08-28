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REGIÃO CENTRAL

Homem em surto ameaça namorada e tem arma apreendida em Apucarana

Suspeito quebrou o celular da companheira por ciúmes; vítima entregou pistola carregada aos policiais

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem em surto ameaça namorada e tem arma apreendida em Apucarana
Autor Arma e munições foram apreendidas pela PMPR - Foto: Divulgação/PM

Um homem de 40 anos foi detido e teve uma pistola de calibre 9 milímetros apreendida na manhã desta quinta-feira (27), em uma residência na Rua Ponta Grossa, região central de Apucarana. A Polícia Militar foi acionada para dar apoio a uma equipe médica, após relatos de que o morador estava em surto, muito agressivo e possivelmente armado.

-LEIA MAIS: Mulher condenada por crime organizado é presa pela Rocam em Apucarana

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O caso começou a se desenrolar durante a madrugada, por volta das 4h. A mãe do rapaz relatou aos agentes que ele tem feito uso frequente de álcool e drogas. A namorada do suspeito, uma mulher de 36 anos, explicou que o companheiro acordou alterado e sob efeito de cocaína. Após olhar o celular da vítima e ler conversas dela com uma amiga, ele teve uma crise de ciúmes, a ofendeu com xingamentos e quebrou o aparelho.

Ainda segundo a namorada, o homem passou a fazer ameaças, afirmando que cometeria uma tragédia com a arma de fogo caso as autoridades fossem chamadas. Ela revelou que o companheiro mantinha a pistola escondida debaixo do travesseiro, pronta para uso, e que frequentemente ameaçava tirar a própria vida durante as brigas do casal.

Quando as equipes chegaram, o suspeito saiu da casa bastante agitado e foi levado para a ambulância, onde recebeu os primeiros atendimentos. Aproveitando o momento, a vítima foi até o quarto e entregou a arma aos policiais. O equipamento estava carregado com 13 munições e foi entregue junto com uma maleta e carregadores extras. A família informou que ele possui registro de atirador esportivo, mas nenhum documento comprovando a posse legal do armamento foi apresentado no local.

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A mulher decidiu registrar queixa formalmente contra o companheiro pelos crimes de injúria, ameaça e dano. O homem foi encaminhado sob escolta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ser medicado e, em seguida, levado à delegacia de Polícia Civil de Apucarana, junto com a arma apreendida, para as devidas providências legais.

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apreensão de arma Apucarana POLICIA MILITAR segurança violência domestica
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