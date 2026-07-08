Homem em surto ameaça matar socorristas do Samu em atendimento no canil de Apucarana

Usando um taco de beisebol, morador avançou contra os profissionais dizendo que queria matá-los; ele foi preso pela GCM

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (08) após ameaçar uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com um taco de beisebol durante uma ocorrência no Canil Municipal de Apucarana (PR).

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O homem, que não é servidor público, teria ido ao canil acompanhado da esposa com a intenção de adotar cerca de quatro cães. Após um desentendimento com funcionários da unidade, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e constatou a situação de surto psicótico, informou um prossional do Samu ao TNOnline.



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Quando o Samu chegou ao local, o homem entrou em um veículo, pegou um taco de beisebol e avançou em direção aos socorristas.

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Equipes da GCM conseguiram conter o homem no local. Ele foi encaminhado e permanece detido na 17ª Subdivisão Policial (17.ª SDP) de Apucarana. O homem possui histórico de problemas psiquiátricos. O caso será invgestigado.