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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem em surto ameaça matar família e acaba contido em Apucarana

Suspeito, que sofre de esquizofrenia e estava sem medicação há dois meses, invadiu residência e precisou de intervenção médica

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem em surto ameaça matar família e acaba contido em Apucarana
Autor Samu foi o responsável pelo atendimento - Foto: Arquivo TN

Uma família viveu momentos de pânico na manhã desta sexta-feira (4), no bairro Jardim Itália, em Apucarana. Um homem de 42 anos invadiu uma residência e ameaçou matar todos os moradores do local.

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Segundo as informações registradas pela Polícia Militar, as vítimas conheciam o agressor e sabiam onde ele morava, no mesmo bairro, o que facilitou a identificação. Durante o atendimento da ocorrência, uma familiar do suspeito explicou aos policiais que ele foi diagnosticado com esquizofrenia.

A parente relatou ainda que o homem parou de tomar a medicação controlada há cerca de dois meses, situação que já vinha sendo acompanhada por equipes de assistência social.

Devido ao forte estado de alteração do indivíduo, a polícia optou por não realizar uma prisão convencional e acionou uma equipe de socorristas. O homem foi avaliado pelos profissionais de saúde ainda no local e, em seguida, encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade para receber os cuidados médicos necessários. O caso foi registrado para providências futuras.

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Apucarana atendimento policial esquizofrenia jardim itália saúde mental violência domestica
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