Homem em regime semiaberto é preso por tráfico no Fariz Gebrim

Um jovem de 22 anos de idade foi preso pela Polícia Militar (PM) com diversas porções de drogas que seriam para a venda na noite desta segunda-feira (13). A polícia realizou a prisão do indivíduo e apreensão da droga na Avenida Minas Gerais, no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana (PR).

De acordo com a PM, uma equipe policial passava pelo local, quando perceberam atitude suspeita do homem, que estava em um ponto de ônibus.

O rapaz, ao avistar a viatura, jogou algumas embalagens plásticas na rodovia. Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma porção de maconha e R$40 em dinheiro.

Os policiais também constataram que as embalagens jogadas pelo rapaz na rodovia estavam com pedras de crack, sendo um total de 11 porções da droga.

Em conversa com a PM, o criminoso informou que está cumprindo pena em regime semiaberto no Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon), sendo que em sua pena ele fica 15 dias detido e 7 dias solto.

A justificativa para a atitude criminosa, ainda segundo a PM, seria o fato de estar desempregado e estar precisando de dinheiro.

O homem foi preso e conduzido até a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (17ª SDP).

