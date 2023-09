Homem é suspeito de agredir a esposa batendo a cabeça dela na parede

Vítima de 40 anos afirmou que teve um discussão com o marido antes das agressões

Uma moradora do Jardim Figueira, em Apucarana, no norte do Paraná, acionou a Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (24) e afirmou que um homem, que reside próximo à casa onde mora, estava agredindo a esposa batendo a cabeça dela na parede.

Segundo os policiais, uma equipe foi até o local informado e fez contato com a vítima das agressões. A mulher, de 40 anos, teria afirmado que teve uma discussão com o marido, de 37 anos, e que ele estava embriagado.

Ainda de acordo com os PMs, durante a conversa, foi possível constatar que a mulher possuía hematomas pelo rosto e por outras partes do corpo. Por conta disso, e também pelos fatos relatados, tanto o suposto agressor, quanto a vítima, foram encaminhados para a delegacia da cidade.

