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ACIDENTE DE TRABALHO

Homem é socorrido pelo Siate após ter perna perfurada por vergalhão em Apucarana

Vítima sofreu o acidente na tarde deste sábado (26); ferimento foi classificado como moderado pelos socorristas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é socorrido pelo Siate após ter perna perfurada por vergalhão em Apucarana
Autor Foto: Gaby Campos/ TNOnline

Um homem de 40 anos ficou ferido na tarde deste sábado (26) após ter a perna esquerda perfurada por um vergalhão enquanto trabalhava no Núcleo Habitacional Mathias Hoffman, em Apucarana.

-LEIA MAIS: Tombamento de carreta provoca lentidão no trânsito entre Marilândia e Califórnia

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Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente para atender à ocorrência, tratada inicialmente como uma lesão perfurante.

Chegando ao endereço, os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e estabilizaram o paciente, classificando a gravidade do ferimento como moderada. Após receber os cuidados iniciais no próprio local do acidente, o trabalhador foi encaminhado para o Hospital da Providência.


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