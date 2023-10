Homem é socorrido pelo Samu após ser espancado na Vila Reis

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi espancado em Apucarana, na Travessa Luiz Martins, na Vila Reis, na noite dessa quinta-feira, (19). Ele foi encontrado por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, os socorristas encontraram a vítima com um ferimento grande na região da cabeça e com bastante sangramento. A vítima foi encaminha para atendimento médico. O Samu solicitou o apoio da Polícia Militar (PM).

No local, testemunhas contaram à equipe policial que um dos agressores era conhecido na região, porém não foram repassadas mais informações. A polícia Militar confeccionou o boletim de ocorrência e orientou a vítima.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.



