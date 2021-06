Homem é resgatado de telhado e diz que era perseguido; veja

Continua após publicidade

Na manhã desta quarta-feira (23), a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pela Polícia Militar de Apucarana para auxiliar no resgate de um homem que estava em um telhado da Igreja Geração Vida, localizada na Rua Pio XII, na Barra Funda.

De acordo com a Polícia Militar, o homem subiu e não conseguia descer. Após denúncia, a PM foi até o local e constatou que o jovem, de 27 anos, era o mesmo que tentou entrar em uma casa na madrugada e tinha sido preso.

Colaborador Jair Ferreira

A PM pediu para que ele descesse, mas conforme os policiais, ele apenas resmungava. "Ele veio andando até chegar no barracão da igreja e diz que está sendo perseguido por pessoas", explica o subtenente Edilson. Veja:

tnonline

De acordo com o homem, de 27 anos, que conversou com a equipe do TNOnline, ele estava fugindo de pessoas. "Não sou ladrão, eu estava fugindo e agora não sei para onde vou. Moro no Tancredo Neves e vou tentar voltar para casa. Não sei quem está me perseguindo", disse.

tnonline

Neste caso, segundo a PM, não há representação e o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (Upa), pois apresentava ferimentos pelo corpo. Após atendimento o rapaz recebeu alta médica e a família o levou para casa.