Homem é resgatado ao sofrer queda na rua em bairro de Apucarana
Moradores perceberam que o homem permanecia no chão durante a chuva e acionaram o serviço de emergência
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: TNOnline
Um homem que sofreu uma queda na Rua São Salvador, no Jardim Paraná, em Apucarana (PR), na noite desta terça-feira (29), foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Moradores perceberam que o homem permanecia no chão durante a chuva e acionaram o serviço de emergência.
A equipe do Samu resgatou a vítima, prestou atendimento no local e encaminhou o homem para atendimento médico.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp