Homem é resgatado ao sofrer queda na rua em bairro de Apucarana

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Moradores perceberam que o homem permanecia no chão durante a chuva e acionaram o serviço de emergência

Um homem que sofreu uma queda na Rua São Salvador, no Jardim Paraná, em Apucarana (PR), na noite desta terça-feira (29), foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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Moradores perceberam que o homem permanecia no chão durante a chuva e acionaram o serviço de emergência.

A equipe do Samu resgatou a vítima, prestou atendimento no local e encaminhou o homem para atendimento médico.

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