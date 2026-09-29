Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
NO JARDIM PARANÁ

Homem é resgatado ao sofrer queda na rua em bairro de Apucarana

Moradores perceberam que o homem permanecia no chão durante a chuva e acionaram o serviço de emergência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é resgatado ao sofrer queda na rua em bairro de Apucarana
Autor Foto: TNOnline

Um homem que sofreu uma queda na Rua São Salvador, no Jardim Paraná, em Apucarana (PR), na noite desta terça-feira (29), foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

📰 LEIA MAIS: Motociclista morre em colisão com carro em avenida de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Moradores perceberam que o homem permanecia no chão durante a chuva e acionaram o serviço de emergência.

A equipe do Samu resgatou a vítima, prestou atendimento no local e encaminhou o homem para atendimento médico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Emergência notícias locais quedas Samu
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV