Homem é preso suspeito de violentar 2 crianças em Apucarana

Da Redação

Um homem, de 25 anos, suspeito de violentar duas crianças de 9 e 10 anos, foi preso em Apucarana. As vítimas contaram na escola municipal que estudam que eram abusadas pelo parente. O acusado foi preso no começo da noite desta quinta-feira (19). A Polícia Civil contou com o apoio da Polícia Militar (PM) para realizar a prisão do investigado, que também teria envolvimento com o tráfico de drogas.

Conforme a investigação, as crianças, dois meninos, sofrem abuso há quatro anos e nunca contaram sobre a violência pois sofriam ameaças. "As investigações começaram em relação ao estupro, mas durante as investigações, descobrimos que poderia haver drogas em residências vinculadas ao homem. Com apoio da PM, cumprimos três mandados de busca e apreensão, mas nesse momento, drogas não foram encontradas. Ele foi preso através do mandado expedido pela Justiça. As vítimas estudam, denunciaram na escola, que procurou a Delegacia da Mulher", explica o delegado Marcus Felipe da Rocha.

O homem seria primo das crianças. "Ele possui uma relação de parentesco com as duas crianças, frequentava a residência das vítimas, a narrativa das crianças aponta para ele como autor de crime", finaliza.