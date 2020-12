Homem é preso suspeito de tentativa de furto na região central - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Militar (PM) atendeu a um chamado na manhã desta quinta-feira (03), para comparecer à região central de Apucarana, depois que um homem foi flagrado tentando furtar um veículo estacionado. O suspeito acabou sendo contido por um agente da equipe trânsito da prefeitura.

De acordo com testemunhas, o suspeito teria tentando furtar um carro estacionado na Praça Rui Barbosa, como não conseguiu, realizou outra tentativa, desta vez em frente a um hotel. A ação do homem foi fotografada por pessoas que passavam no local.

Ele foi detido pela PM e encaminhado para a delegacia da cidade.