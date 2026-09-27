Homem é preso suspeito de estuprar jovem que dormia em Apucarana

Vítima pediu socorro a outras jovens na casa; polícia foi acionada enquanto agressor era expulso a tijoladas

Um homem de 28 anos foi preso por estupro na manhã deste sábado (26), na Vila Nova, em Apucarana (PR). Ele é acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 24 anos enquanto ela dormia na própria residência após uma confraternização.

-LEIA MAIS: Homem diz ser de facção, ameaça dono de lanchonete e urina na delegacia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) chegou ao caso após ser acionada inicialmente para conter uma confusão. A denúncia recebida apontava que uma mulher estava na rua arremessando tijolos contra um rapaz.

Ao chegarem no endereço, os policiais conversaram com os envolvidos e entenderam a motivação da briga. O suspeito alegou que havia sido convidado pela dona da casa para beber desde as 3h da madrugada. Ele argumentou que já havia se relacionado intimamente com a jovem no passado e tentou negar o abuso.

A vítima, no entanto, apresentou outra versão. Ela confirmou a reunião com o suspeito e outras duas amigas, mas relatou que, por ter bebido muito, pediu ajuda ao homem para caminhar da cozinha até o sofá da sala para descansar. Segundo ela, ao acordar, deparou-se com ele cometendo o ato sexual sem a sua permissão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A dona da casa relatou ainda que o homem tentou continuar com a violência, e que ela só conseguiu se desvencilhar ao gritar por socorro. As outras convidadas que estavam na residência ouviram os pedidos de ajuda e expulsaram o agressor do imóvel.

Com a decisão da vítima em formalizar a denúncia contra o falso amigo, o homem foi preso no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade para responder pelo crime.