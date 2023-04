Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Marissol

Da Redação

O suspeito e os entorpecentes foram encaminhados até a delegacia

Um homem foi preso na madrugada deste domingo, 16, no Jardim Marissol, em Apucarana, depois de ser flagrado com 08 embalagens contendo cocaína. A abordagem foi realizada por uma equipe Rotam.

De acordo com o boletim de ocorrências, durante patrulhamento, a equipe policial percebeu diversos indivíduos em atitude suspeita, que ao perceberem a presença da viatura demonstraram nervosismo. Um deles, segundo o relato, fugiu da abordagem, pulando um muro.

Foi realizada a abordagem no restante dos homens que ali permaneceram e, com um dos abordados, foram localizadas embalagens com cocaína, sendo 08 eppendorfs.

Diante dos fatos, o suspeito e os entorpecentes foram encaminhados até a 17ª Delegacia de Polícia de Apucarana para que fossem tomadas as medidas cabíveis para o caso.

