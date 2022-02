Da Redação

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim América

Com apoio da equipe do canil do 10º Batalhão de Polícia Militar, a PM de Apucarana prendeu um homem na tarde desta terça-feira (8) pelo crime de tráfico de drogas. O cumprimento de mandado de busca e apreensão foi registrado na Rua Independência, no Jardim América.

Segundo a equipe policial, foram localizados no interior da residência duas porções de maconha (11,4g), dinheiro e contabilidade de tráfico. No quintal, 42 pinos de cocaína (29,3g).

O homem foi detido e os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.