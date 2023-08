Homem é preso por tráfico de drogas no Distrito Vila Reis em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A Policia Militar de Apucarana prendeu no início da noite desta quinta-feira (10), um homem suspeito de estar traficando drogas na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, no Distrito Vila Reis.

Como consta no Boletim de Ocorrência (B.O), os policiais estavam em patrulhamento pelo local, pois possuem conhecimento que o tráfico de drogas na região vem crescendo. Segundo a PM, durante o patrulhamento, um popular informou a equipe, que próximo ao um bar, havia um homem vendendo drogas.

Ao se deslocar até o local, os PMs avistaram o suspeito, que ao ver os policiais, jogou algo no chão. Por conta disso, os agentes abordaram ele e mais outros dois que estavam próximos.

De acordo com o B.O, nada de ilícito foi encontrado com nenhum dos três, apenas foi descoberto que um deles possuía passagem por tráfico de drogas e havia saído da cadeia na noite anterior.

Segundo a PM, ao fazer varredura no local próximo ao homem que havia jogado um objeto no chão, foram encontrados uma porção de maconha de 0.9g, 8 pinos de cocaína, pesando 5.6g e 8 porções de crack, pesando 1.5g. O homem também possuía R$ 110,00.

Por conta disso, o suspeito foi encaminhado até a delegacia de Apucarana, e os outros dois que estavam próximos foram liberados.

