Homem é preso por tráfico de drogas na Vila São Carlos em Apucarana

Um homem, de 32, foi preso pelo crime de tráfico de drogas durante a madrugada desta quarta-feira (22) em Apucarana, no norte do Paraná. A prisão aconteceu em uma residência localizada na rua Clevelândia, na Vila São Carlos.

Conforme a Polícia Miliar (PM) os agentes receberam denúncias de que no endereço em questão, uma pessoa estava realizando a comercialização de drogas. Por conta disso, os policiais realizaram vigilâncias pela região e visualizaram um homem que correu para o interior do quintal da casa e arremessou algo para o terreno vizinho.

Em seguida ele foi abordado e com ele estava um celular e uma quantia em dinheiro. Além disso, os agentes ainda teriam olhado por cima do muro e visualizaram uma sacola em cima do telhado da casa vizinha, que de acordo com os PMs, foi lançado pelo suspeito. Na sacola foi encontrado 16,8 gramas de maconha, divididas em 16 porções, embaladas e prontas para a venda. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

