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RESISTÊNCIA E AGRESSÃO

Homem é preso por tráfico após tentar fugir e lutar contra a Polícia Militar em Apucarana

Além do homem apontado como traficante, uma mulher que havia acabado de comprar uma pedra de crack também foi encaminhada à 17ª SDP

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso por tráfico após tentar fugir e lutar contra a Polícia Militar em Apucarana
Autor Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi preso sob a suspeita de tráfico de drogas na noite de terça-feira (3), em Apucarana, após tentar fugir e entrar em luta corporal com uma equipe da Polícia Militar. A ocorrência foi registrada por volta das 21h50 em uma residência localizada no Jardim Diamantina, que já havia sido alvo de diversas denúncias de usuários indicando o funcionamento de um ponto de venda de entorpecentes no local.

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De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais intensificaram o patrulhamento na via e flagraram o suspeito entregando um objeto a uma mulher através do vão do portão da casa. Ao receberem voz de abordagem, a mulher obedeceu, mas o homem fugiu correndo em direção ao interior do imóvel. Ele foi alcançado no corredor da residência, onde resistiu à prisão e entrou em confronto físico com a equipe. Os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização para contê-lo, o que resultou em pequenas lesões no suspeito durante o processo.

Após dominar o indivíduo, a polícia realizou uma revista pessoal e encontrou no bolso dele um invólucro plástico contendo 20 pedras de crack já fracionadas para a venda, duas buchas de maconha, um aparelho celular e R$ 282 em dinheiro trocado. Ao pedirem para a mulher abrir a mão, os agentes constataram que ela segurava uma pedra de crack recém-adquirida. Durante buscas na casa do suspeito, as autoridades também apreenderam uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes. Diante do flagrante, os dois envolvidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências legais cabíveis.

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