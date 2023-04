Homem é preso por receptação após ser flagrado com carro roubado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O suspeito foi abordado pela equipe da Rocam

Um homem de 29 anos foi preso por suspeita de receptação, no início da noite desta segunda-feira (3), em Apucarana. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi flagrado enquanto estava estacionado na rua Antônio Delgado Maldonado, no Jardim Aviação, com um carro roubado.

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Militar (PM) a equipe da Rocam, realizava patrulhamento de rotina pela região, quando decidiram abordar um rapaz que estava entrando em um veículo Hyundai/ HB20, cor branca, com placas de Santa Catarina que estava estacionado.

- LEIA MAIS: Homem é encontrado com sinais de espancamento no Contorno Norte

continua após publicidade .

Em um primeiro momento, nada irregular foi encontrado. No entanto, ao pesquisar uma plaqueta com numeração parcial de chassi, pois a placa modelo Mercosul, não dava checagem pelo aplicativo Vio, os policiais descobriram que o automóvel tinha registro de roubo na região de Curitiba em julho de 2022.

A tarjeta informava que o carro era 2013 não condizente com a placa que informava que o veículo seria de 2014. Questionado, o suspeito disse que comprou o carro em dezembro. O veículo já estava com placas de outro veículo, com numeração de vidro, chassi e motor adulterados.

O homem foi preso por receptação, ele e o veículo foram encaminhados até a Delegacia de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News