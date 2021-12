Da Redação

Homem é preso por passar a mão em menina em Apucarana

Um homem, de 62 anos, foi preso por importunação sexual, após passar a mão em uma menina, de apenas 12 anos. A garota estava com a mãe no centro de Apucarana, na tarde de sexta-feira (24) e pediu por ajuda no módulo da Polícia Militar (PM), localizado na Praça Rui Barbosa.

continua após publicidade .

A menina contou para a PM, que estava em frente de uma sorveteria e um homem que usava uma camisa amarela se aproximou, acariciou suas pernas e disse "ui".

A equipe de imediato realizou buscas e encontrou o homem, de 62 anos, nas proximidades do Banco do Brasil. A garota reconheceu o suspeito e ele foi preso em flagrante pelo crime de importunação sexual.

continua após publicidade .

A mãe e a vítima foram amparadas pela Polícia Militar.

No final do mês de novembro, uma jovem de 19 anos, foi importunada sexualmente, enquanto trabalhava no centro de Apucarana. O suspeito também foi preso.

Em dezembro, pelo menos outras duas mulheres chamaram a PM após sofrerem importunação sexual

continua após publicidade .