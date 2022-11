Homem é preso por importunação sexual de meninas em Apucarana

Da Redação

Homem foi preso pela Guarda Municipal na manhã desta quarta-feira

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (9) em Apucarana pela Guarda Civil Municipal (GCM) por importunação sexual de duas meninas de 11 e 13 anos. O caso foi registrado por volta das 10 horas na Rua Paranaguá, próximo ao Ginásio de Esportes Adildo Mecenas, conhecido como “Cebolão”, no Jardim Ponta Grossa.

Segundo a GCM, o homem parou de moto ao lado das meninas e abordou as vítimas com expressões de cunho sexual. Acompanhada dos pais, as garotas representaram contra o suspeito, que foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial (SDP).

Elas contaram aos guardas municipais que tentaram andar mais rápido para se afastar do homem, mas ele insistiu na importunação, utilizando palavras de cunho sexual. As meninas fazem cursos na ONG Comander. Uma assistente social da entidade acompanhou as menores até a delegacia.

O suspeito deve ser enquadrado por importunação sexual. O crime é previsto na Lei 13.718, com pena estipulada de 1 a 5 anos de prisão.

