Homem é preso por furto de carro e estelionato em hotel de Apucarana

O carro seria de uma empresa de aluguel de veículos de Curitiba.

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta sexta-feira (20), na Avenida Jaboti em Apucarana, um rapaz acusado de furtar um veículo Volkswagen/Nivus. O carro seria de uma empresa de aluguel de veículos de Curitiba.

De acordo com a equipe policial, o condutor possui várias passagens pela polícia pelos crimes de estelionato, furto simples e qualificado, além de apropriação indébita.

O jovem que estava hospedado em um hotel da cidade, também teria aplicado um golpe no estabelecimento, fingindo ter efetuado um PIX, porém o pagamento não aconteceu.

A polícia realizou buscas no quarto do jovem, e foi localizado um aquecedor no valor de R$ 2.120. O objeto foi apreendido junto com o carro.

O rapaz foi encaminhado para a delegacia pelo furto do veículo e estelionato.

