Homem é preso por espancar a mãe, no Jardim Figueira

A Polícia Militar fez a prisão de um homem que agrediu a própria mãe, na noite desta terça-feira, no Jardim Figueira, em Apucarana. O homem, que estaria embriagado, agrediu a mãe com socos e chutes, antes de tentar enforcar a mulher com as próprias mãos.

Conforme Boletim de ocorrência, a equipe foi abordada na rua, por um homem, que fazia a denúncia quando chegou a mulher, relatando ter sido vítima de agressões cometidas pelo próprio filho.

A mulher, que apresentava escoriações no rosto, relatou aos policiais que o filho ainda tentou furar os olhos dela, com os polegares, enquanto a esganava. Segundo a vítima, ela também foi atingida com uma joelhada no rosto.

A equipe policial abordou o agressor, fazendo sua prisão e o encaminhamento para a delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Segundo a polícia, o homem já teria antecedentes por agressões e lesões corporais. A mãe representou contra o filho na 17ª. SDP.