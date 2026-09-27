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Homem é preso por embriaguez após se envolver em acidente de trânsito em Apucarana

Colisão envolveu o carro de um idoso; o veículo do causador da batida também estava irregular e foi apreendido, segundo a Polícia Militar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso por embriaguez após se envolver em acidente de trânsito em Apucarana
Autor Teste acusou embriaguez do motorista, segundo a polícia - Foto: Reprodução

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante na noite de sábado (26) após provocar um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Pedro Menegazzo com a Rua Frankó , em Apucarana (PR). Além de dirigir sob forte efeito de álcool, a Polícia Militar (PM) constatou que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

-LEIA MAIS: Homem diz ser de facção, ameaça dono de lanchonete e urina na delegacia

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De acordo com os levantamentos da polícia no local, um idoso de 74 anos seguia pela via principal com um VW Gol quando teve a frente cortada pelo motorista de um Fiat Uno, que tentou cruzar a rua. Com a invasão da preferencial, o Gol acabou colidindo contra o Uno.

A equipe policial foi chamada por moradores e isolou o local do acidente para evitar novos riscos no trânsito até a chegada da unidade especializada. Os dois motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro. O condutor do Gol, o idoso de 74 anos, teve resultado zerado, comprovando que não havia ingerido bebida alcoólica. Já o motorista do Uno apresentou 0,87 miligramas de álcool por litro de ar, índice muito superior ao limite que configura crime de trânsito.

Além da embriaguez e da falta de habilitação do motorista, a polícia verificou que o Fiat Uno estava com a documentação irregular. O carro foi recolhido e levado ao pátio do 10º Batalhão de Polícia Militar.

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O causador do acidente colaborou com o trabalho dos policiais e não ofereceu resistência, sendo conduzido sem o uso de algemas para a Delegacia de Polícia Civil, onde deverá responder por conduzir veículo sob influência de álcool e por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano. Não há informações sobre feridos graves na ocorrência.

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