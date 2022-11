Homem é preso por embriaguez ao volante; família estava no veículo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele estava dirigindo com a família no veículo e foi abordado por atitude suspeita

Policiais militares de Apucarana realizaram a prisão de um homem por embriaguez ao volante na madrugada desta segunda-feira, 21, no Jardim Santiago. Ele estava dirigindo com a família no veículo e foi abordado por atitude suspeita.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, em patrulhamento pelo Jardim Colonial II, a equipe visualizou uma caminhonete Hilux preta transitando com os faróis desligados na Rua Carlos Zanon, sendo que no momento em que visualizou a viatura efetuou uma manobra brusca e virou seu sentido, sendo alcançada e abordada na Rua Denhei Kanashiro.

- LEIA MAIS: Motorista abandona mulher e filha para fugir da polícia em Cambira; relembre

continua após publicidade .

No momento da abordagem, o condutor do veículo, de 30 anos, que se encontrava com sua família, desceu do veículo e já começou a contestar a abordagem, se negando a colocar as mãos em sua cabeça desobedecendo as ordens policiais. No momento em que era realizada a revista pessoal, ele começou a dizer que "não ficaria assim essa parada" em tom de ameaça.

Ainda segundo o boletim, o homem exalava um forte cheiro etílico, sendo ofertado a realização do teste etilômetro. O teste foi realizado sendo aferido 0.48 mg/l, sendo constatado o crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão pelos crimes constatados e encaminhado a 17ª SDP para providências cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News