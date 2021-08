Da Redação

Homem é preso por dirigir embriagado e com CNH vencida

Um homem de 46 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) depois de se envolver em um acidente de trânsito e ser comprovada embriaguez através de teste do etilômetro. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (14), na Av. Santos Dumont, Vila Shangri-La, em Apucarana.

Segundo o boletim de ocorrências, um GM/Astra teria colidido na traseira de um Citroen C3 que estava estacionado. O denunciante informou ainda que o condutor do Astra estava com sintomas de embriaguez.

No local, a equipe confeccionou o boletim e foi realizado o teste do etilômetro no condutor do Astra, que constatou 0,39 mg/L. A CNH dele também estava vencida desde o mês de março.

Diante do fato, o veículo foi recolhido ao pátio, foram lavradas as notificações e dada voz de prisão ao condutor que foi encaminhado para a delegacia.