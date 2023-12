Homem é preso por dirigir embriagado após acidente em Apucarana

Um homem foi preso pelo crime de embriaguez ao volante após um acidente ocorrido na noite deste domingo (3) em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM) os dois carros colidiram na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no centro da cidade.

Ainda segundo os policiais, um dos motoristas teria afirmado que estava prestes a parar no semáforo com um veículo Hyundai/HB20, quando um Ford Ka, invadiu a pista contrária e colidiu com o carro dele, e que o motorista do Ford Ka estava apresentando sinais de embriaguez.

Depois dos relatos, os PMs realizaram o teste do bafômetro no suspeito e constataram que ele realmente estava embriagado. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Apucarana.

