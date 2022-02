Da Redação

Homem é preso por contrabando de cigarros em Apucarana

Após denúncia, um homem foi preso na noite desta terça-feira (8), no Jardim América, em Apucarana, após disparar tiros com uma pistola e por contrabando de cigarros e objetos com procedência duvidosa. Em sua casa, conforme a Polícia Militar (PM), foram localizados 42 volumes de cigarros contrabandeados, ferramentas, produtos de furtos em datas anteriores e 13 gramas de maconha.



Ao chegar no local, a PM encontrou o homem em cima do telhado, aparentando sinais de confusão mental causado por drogas. Questionado sobre os disparos de arma de fogo, segundo o boletim, o autor disse que sim, pois pessoas tentavam invadir sua casa.

Após informações repassadas pelo próprio autor, a PM localizou a pistola em cima do telhado. No entanto, não foi possível encontrar os estojos correspondentes, mas a arma apresentava incidente de tiro, mostrando que realmente os disparos haviam sido efetuados.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, durante busca na residência, foram localizados 42 volumes de cigarros contrabandeados, além de outros objetos de origem duvidosa, como ferramentas, possivelmente produtos de furto em datas anteriores, diversas joias, celulares e uma pequena porção de droga para consumo pessoal, além de uma balança de precisão.

Por se tratar de um crime federal, de acordo com o boletim, todos os objetos e o autor foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Federal, de Londrina. Os volumes com cigarros foram levados para o depósito da Receita Federal e foram devidamente lacrados pelos seguranças do local. Checada a arma, os policiais constataram que o objeto possui registro. Entretanto, está no nome de outra pessoa.