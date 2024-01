Homem é preso por agredir irmã e ameaçar sobrinha em Apucarana

Um homem foi preso em flagrante depois de agredir a irmã e ameaçar a sobrinha no início da tarde desta segunda-feira (08). A violência aconteceu na região central de Apucarana.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma denúncia informou que havia uma briga de família. No local, os policiais encontraram a mulher que informou ter sido agredida pelo irmão. A vítima estava com uma lesão no braço esquerdo. O agressor também quebrou o vidro da residência e ameaçou atear fogo na casa com a irmã e a sobrinha de 17 anos dentro. Ele també ameaçou cometer abuso sexual contra a sobrinha adolescente.

Conforme a irmã, essas ameaças são constantes, e ela já teve uma medida protetiva expedida contra ele, porém expirou. Segundo a vítima, ela tem medo, pois seu irmão já colocou fogo em outra residência.

A PM realizou a abordagem e submeteu o homem a busca pessoal, porém nada de ilícito foi encontrado. O agressor foi preso em flagrante. Todos foram encaminhados para a delegacia em viaturas diferentes.

