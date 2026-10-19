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Homem é preso pela Rocam por dívida de pensão alimentícia em Apucarana

Ocorrência foi registrada no Parque Industrial Zona Norte I; suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública e não reagiu à abordagem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é preso pela Rocam por dívida de pensão alimentícia em Apucarana
Autor Homem foi entregue na Cadeia Pública - Foto: Divulgação

Um homem de 32 anos foi preso pela Rocam na noite de domingo (18) em Apucarana (PR) devido ao não pagamento de pensão alimentícia. A prisão aconteceu por volta das 20h50 em uma residência localizada na Rua Angelo Mantovani, no Parque Industrial Zona Norte I.

-LEIA MAIS: Acidente entre moto e caminhão deixa dois mortos na BR-369 em Cambé

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Policiais que realizavam patrulhamento pela região já tinham conhecimento do mandado de prisão civil expedido pela Vara de Família da cidade contra o morador. Ao passarem pelo endereço, os agentes avistaram o homem no interior do imóvel e o chamaram no portão.

Durante o atendimento, a equipe informou sobre a ordem judicial em aberto. Após a confirmação da documentação no sistema, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Cadeia Pública de Apucarana. Segundo a polícia, o homem colaborou de forma pacífica, não sendo necessário o uso de algemas durante a ação.

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Apucarana JUSTIÇA pensão alimentícia Prisão Rocam
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