Homem é preso pela Rocam em Apucarana com Honda Biz furtada em 2017

Um homem de 35 anos foi preso nesta terça-feira (13) por policiais da Rocam, do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) de Apucarana (PR), após ser flagrado com uma Honda Biz furtada no ano de 2017, em Londrina. O suspeito, que também portava drogas, tentou fugir da PM avançando sinal vermelho em uma via da cidade.

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Os policiais avistaram o motociclista saindo da Vila Regina, conduzindo uma Honda Biz vermelha em alta velocidade. Segundo o Cabo Pacheco, que atendeu a ocorrência, a atitude do condutor motivou o acompanhamento tático.

"Durante um patrulhamento de rotina, a nossa equipe da Rocam visualizou um masculino saindo da Vila Regina, conduzindo uma motoneta Honda Biz vermelha em uma velocidade não compatível com a via. Ele, quando visualizou a equipe, ultrapassou um sinal vermelho. Até que foi abordado alguns metros à frente na Avenida Governador Roberto da Silveira", relatou o policial.

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A PM encontrou maconha com o suspeito. "Durante a busca pessoal, nós localizamos com esse masculino de 35 anos uma porção de substância análoga à maconha que, na delegacia, nós constatamos pesar o valor de cinco gramas", explicou o cabo.

Apesar de o homem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB e não ter antecedentes criminais, a moto apresentava diversas irregularidades. Os policiais precisaram cruzar dados das peças para descobrir a origem do veículo.

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"Nós então começamos a fazer um jogo de numerais até que chegamos na verdadeira identificação dessa motoneta, que trata-se de uma motoneta Honda Biz de cor vermelha que foi tomada em furto na cidade de Londrina no ano de 2017", detalhou Pacheco.

O condutor foi preso no local. "Já cientes de que a motoneta era furtada, nós demos voz de prisão ao condutor desse veículo, que foi encaminhado então à 17ª SDP pelos crimes de drogas para consumo, receptação e adulteração de sinal identificador", afirmou o policial.

A verdadeira dona do veículo foi localizada pela Polícia Militar e informada sobre a recuperação da motocicleta levada há quase uma década.

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"A equipe fez contato com a verdadeira proprietária da motoneta, que obviamente ficou muito feliz em saber que a motoneta estava recuperada aqui na cidade de Apucarana. Ela foi orientada quanto aos procedimentos que ela deve tomar para poder estar reavendo o seu pertence aqui na delegacia de Polícia de Apucarana", concluiu o Cabo Pacheco.