Homem é preso pela PM após agredir bombeiro durante combate a incêndio em Apucarana

Suspeito ateou fogo na casa dos próprios pais porque eles negaram dar R$ 40 para ele comprar drogas

Um homem de 25 anos foi preso na noite de domingo (11) no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, após provocar um incêndio na casa da família e atacar as equipes de resgate e segurança. A confusão começou depois que os pais do suspeito se recusaram a dar R$ 40 para que ele comprasse drogas.

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Inconformado com a negativa, o jovem iniciou um incêndio na residência com os pais ainda no local. As chamas causaram destruição grave na estrutura do imóvel e nos móveis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o fogo, mas, durante o trabalho, os militares foram atacados pelo homem. Um dos bombeiros sofreu um ferimento na perna direita devido às agressões. Diante da situação, a Polícia Militar foi chamada para prestar apoio.

Assim que os policiais chegaram ao endereço, o suspeito também tentou agredi-los. Por conta da forte resistência, os agentes precisaram usar técnicas de imobilização e algemas para contê-lo e garantir a segurança de todos que estavam na rua. Durante e após ser imobilizado, o homem xingou os policiais e fez ameaças, dizendo que iria "acertar as contas" com a equipe assim que saísse da prisão.

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Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) avaliou o suspeito no local. A equipe médica constatou que ele estava bastante agitado e sob efeito de drogas, mas sem ferimentos físicos.

Após o atendimento, o homem foi levado à 17ª Subdivisão Policial (SDP). Ele deve responder pelos crimes de incêndio criminoso, lesão corporal, desacato e resistência à prisão. Os pais do suspeito não sofreram ferimentos graves no incêndio.